Last-Minute-Sieg! Elversberg holt drei Punkte im Aufstiegskampf

In der 2. deutschen Bundesliga feiert der SV 07 Elversberg am 13. Spieltag einen 3:2-Auswärtssieg beim Karlsruher SC.

Die Gäste aus Elversberg treten im Wildparkstadion von Beginn an spielbestimmend auf und erarbeiten sich ein klares Übergewicht.

Immer wieder sorgt Elversberg durch Standardsituationen für Gefahr, ehe Younes Ebnoutalib nach Vorarbeit von Bambase Conte die verdiente 1:0-Führung erzielt (26.).

Die Karlsruher finden nur schwer ins Spiel. Eine der wenigen Gelegenheiten der Hausherren vergibt Marcel Franke früh per Kopf (6.). Mit der knappen, aber verdienten Gästeführung geht es in die Kabinen.

Simic-Doppelpack reicht KSC nicht

Nach dem Seitenwechsel reagiert KSC-Trainer Christian Eichner und beweist mit der Einwechslung von Roko Simic ein glückliches Händchen.

Die zweite Hälfte entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem zunächst ebenjener Simic den umjubelten Ausgleich zum 1:1 erzielt (62.). Die Freude der Heimmannschaft währt allerdings nur kurz, denn vier Minuten später stellt Lukas Petkov die Führung für Elversberg wieder her (66.).

Eichners Truppe gibt sich jedoch nicht geschlagen und kämpft sich erneut zurück. Es ist abermals Joker Simic, der seine Mannschaft mit seinem zweiten Treffer des Tages belohnt und zum 2:2 ausgleicht (83.).

Später Dämpfer für Karlsruhe

Als bereits alles auf eine Punkteteilung hindeutet, schlägt Elversberg doch noch zu: Der ebenfalls eingewechselte Felix Keidel trifft in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:3-Endstand und lässt die Gästefans jubeln.

Bei den siegreichen Gästen steht Nicolas Kristof über die gesamte Spieldauer im Tor.

Sein Landsmann auf der Gegenseite, Christoph Kobald, sieht in der hektischen Schlussphase die Gelbe Karte (71.).

Nürnberg setzt Erfolgsserie fort

Auch Nürnberg kann drei wichtige Punkte einfahren.

Das Team von Miroslav Klose siegt durch Tore von Rafael Lubach (49.) sowie Finn Becker (56.) gegen Arminia Bielefeld.