Neuer Vertrag und neue Chance: Bobzien bleibt in Deutschland

Ben Bobzien war eine der wenigen Highlights in der Klagenfurter Abstiegssaison.

Der Deutsche kehrte in diesem Sommer von seiner zweiten Leihstation innerhalb Österreichs wieder zu seinem Stammklub zurück. Und diesmal soll der 22-Jährige auch beim FSV Mainz 05 bleiben.

"Ben hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten in Österreich als Stammspieler seiner Klubs etabliert und zuletzt in Klagenfurt noch einmal einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht", freut sich Mainz-Sportdirektor Niko Bungert über die Steigerung des Stürmers.

Burkardt-Abgang als Chance

Zugleich verlängern die 05er Bobziens Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027. Ausgeliehen soll der Ex-Klagenfurter in der kommenden Saison nicht werden, wie Bungert anklingen lässt: "Wir freuen uns, ihm die Chance geben zu können, sich im Kreise unserer Mannschaft weiter für die Bundesliga zu empfehlen."

Angesichts des bevorstehenden Abgangs von Einserstürmer Jonathan Burkardt gen Frankfurt und des weiterhin auslaufenden Vertrags von Nelson Weiper könnte die Lücke für Bobzien in der Saison 2025/26 tatsächlich aufgehen.

Bobzien wechselte bereits zu Beginn des Jahres 2015, im Alter von zwölf Jahren, zu den Mainzern. Für die Profis bestritt er bisher erst ein Spiel.