Deutsche Bundesliga: Coach von ÖFB-Duo verkündet Zukunftsplan

Frank Schmidt bleibt Trainer des 1. FC Heidenheim.

Das verkündet der 52-jährige Deutsche im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit Bayer 04 Leverkusen.

Zuletzt wurden Spekulationen um einen möglichen Abschied des Trainers der beiden ÖFB-Legionäre Mathias Honsak und Paul Tschernuth laut.

"Auf mich kann man sich verlassen"

Trainer-Urgestein Schmidt sagt am Freitag: "Ich mag das nicht, wenn solche Dinge einfach im Raum stehen und ich finde, da muss man jetzt auch mal ein klares Zeichen setzen. Ich kann hier und heute sagen, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde und beim FCH bleibe."

Der 52-Jährige, der in Heidenheim noch Vertrag bis Sommer 2027 hat und in über 18 Jahren Amtszeit über 700 Spiele als Coach betreut hat, stellt zudem klar: "Ich habe noch nie gesagt, dass ich aufhöre, aber natürlich macht so eine Situation etwas mit einem. Aber auf mich kann man sich verlassen, ich bleibe Trainer in Heidenheim und werde meinen Vertrag erfüllen."

Heidenheim liegt mit sieben Punkten Rückstand (14) auf den VfL Wolfsburg (21) an letzter Tabellenstelle.