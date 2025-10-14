Offiziell: Rouven Schröder verlässt Red Bull Salzburg

Die Zeit von Rouven Schröder als Geschäftsführer von Red Bull Salzburg endet nach nur wenigen Monaten.

Was bereits seit mehreren Tagen gemunkelt wurde, ist nun offiziell: Der 49-Jährige verlässt die Mozartstädter und kehrt nach Deutschland zurück. Dort tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Roland Virkus an.

Um sich die Dienste von Schröder, der in Salzbrug noch einen laufenden Vertrag hatte, zu sichern, zahlen die "Fohlen" an den österreichischen Bundesligisten eine Ablöse in unbekannter Höhe. Wie Salzburg den Posten nachbesetzt, steht noch nicht fest.

Salzburg von Wechselwunsch "überrascht"

"Wir waren doch recht überrascht, als wir kurzfristig von Rouvens Wechselwunsch erfahren haben. Letztendlich haben wir dem aber zugestimmt, auch wenn der Zeitpunkt für den FC Red Bull Salzburg keinesfalls optimal ist. Wir bedanken uns bei Rouven für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg", so Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter über den Abgang des 49-Jährigen, der seit Dezember 2024 im Amt war.

"Ich möchte mich bei allen Menschen im Klub für die Unterstützung von Tag eins an herzlich bedanken. Der FC Red Bull Salzburg hat tolle Mitarbeiter und Fans, die es verdient haben, erfolgreich zu sein. Dafür drücke ich die Daumen", so Schröder.

"Ich bin vom Trainerteam, vom Staff und von der gesamten Mannschaft total überzeugt, deswegen glaube ich fest an die Erreichung der gesetzten Ziele. Ein besonderer Dank geht an die Verantwortlichen um Stephan Reiter, die mir den Schritt zurück in die erste deutsche Bundesliga ermöglicht haben", ergänzt der Deutsche.

