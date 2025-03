Wende! Würfel im Kimmich-Poker wohl endgültig gefallen

Im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und Mittelfeldspieler Joshua Kimmich dürften die Würfel nun gefallen sein: Der Defensivspezialist steht unmittelbar vor der Verlängerung seines Vertrags.

Wie Insider Florian Plettenberg berichtet, hat man sich auf ein neues Arbeitspapier bis 2029 verständlich, eine mündliche Einigung gebe es bereits.

Zunächst berichtete die "Bild", dass sich beide Parteien jetzt doch auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers geeinigt haben. Erst vor wenigen Tagen soll die Vereinsführung ein vorgelegtes Angebot zurückgezogen haben.

Zuletzt soll sich vor allem das finanzkräftige Paris Saint-Germain konkret mit dem 30-jährigen Starspieler beschäftigt haben. Das kolportierte Jahresgehalt von Kimmich wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt, eine Summe, die für PSG ohne Probleme zu stemmen wäre.

Nun scheint sich aber doch der FC Bayern durchgesetzt und seine vermeintlich wichtigste Personalie geklärt zu haben. Kimmich spielt seit Sommer 2015 bei den Bayern. Mittelfristig soll er - wie im deutschen Nationalteam - die Kapitänsbinde von Torhüter Manuel Neuer übernehmen.

Die Münchner konnten in diesem Jahr bereits die beiden Schüsselspieler Alphonso Davies und Jamal Musiala bis jeweils 2030 an den Verein binden.

Nach Kimmich soll der Fokus von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund auf Leroy Sané (Vertrag bis Juni 2025) und Dayot Upamecano (Juni 2026) gelegt werden. Auch die Zukunft von Vereins-Ikone Thomas Müller (Vertrag bis Juni 2025) ist noch nicht geklärt.

