Stürmer Noah Botic wird der Austria in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Australier zog sich im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, wie der Bundesligist am Freitag mitteilt.

Der 23-Jährige wird sich kommende Woche einer Operation unterziehen und sechs bis neun Monate ausfallen. In der laufenden Saison erzielte Botic bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.