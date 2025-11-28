NEWS

Hiobsbotschaft: Austria muss monatelang auf Stürmer verzichten

Der 23-Jährige zog sich im Training einen Knöchelbruch zu. Das könnte für ihn das Saisonaus bedeuten.

Hiobsbotschaft: Austria muss monatelang auf Stürmer verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Stürmer Noah Botic wird der Austria in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Australier zog sich im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, wie der Bundesligist am Freitag mitteilt.

Der 23-Jährige wird sich kommende Woche einer Operation unterziehen und sechs bis neun Monate ausfallen. In der laufenden Saison erzielte Botic bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.

Mehr zum Thema

Austria-Präsident Gollowitzer wiedergewählt

Austria-Präsident Gollowitzer wiedergewählt

Bundesliga
3
Nach Chelsea-Debakel: Barca muss auf Leistungsträger verzichten

Nach Chelsea-Debakel: Barca muss auf Leistungsträger verzichten

La Liga
BW-Linz-Vorstand: "Gibt keinen Anlass, an Peschek zu rütteln"

BW-Linz-Vorstand: "Gibt keinen Anlass, an Peschek zu rütteln"

Bundesliga
2
Zieht es einen Bayern-Spieler zu Glasner?

Zieht es einen Bayern-Spieler zu Glasner?

Bundesliga
1
U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

U17-Vizeweltmeister bereit für die Bundesliga? Das sagt Letsch

Europa League
9
Ehemaliger PSV-Legionär im GAK-Training gesichtet

Ehemaliger PSV-Legionär im GAK-Training gesichtet

Bundesliga
5
Letsch nach Abfuhr ratlos: "Die Geschichte wird nicht besser"

Letsch nach Abfuhr ratlos: "Die Geschichte wird nicht besser"

Europa League
47
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Verletzungspause Noah Botic