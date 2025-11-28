NEWS
Hiobsbotschaft: Austria muss monatelang auf Stürmer verzichten
Der 23-Jährige zog sich im Training einen Knöchelbruch zu. Das könnte für ihn das Saisonaus bedeuten.
Stürmer Noah Botic wird der Austria in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr zur Verfügung stehen.
Der Australier zog sich im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, wie der Bundesligist am Freitag mitteilt.
Der 23-Jährige wird sich kommende Woche einer Operation unterziehen und sechs bis neun Monate ausfallen. In der laufenden Saison erzielte Botic bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.