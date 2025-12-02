NEWS

"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an

Der Bayern-Sportchef ist der Meinung, dass es in Neuers Hand liege, ob er bei der WM 2026 im Tor stehen werde.

"Er entscheidet" - Eberl heizt DFB-Comeback von Neuer an Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
"Trotz seines hohen Alters gehört er zu den besten Torhütern der Welt", sagt Sportvorstand Max Eberl bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin über Bayerns Stammtorhüter Manuel Neuer.

Der 39-Jährige erlebt, auch wenn zuletzt wieder Fehler dabei waren, in dieser Saison seinen x-ten Frühling. Dadurch kommen seit Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte über eine mögliche DFB-Rückkehr des Keepers auf.

Im August 2024 beendete der Weltmeister seine Nationalteam-Karriere. Dementsprechend klar fiel Neuers Dementi vor wenigen Tagen aus. "Nein. Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein", sagte er auf Nachfrage von "Sky", ob intern über eine DFB-Rückkehr gesprochen wurde.

Eberl: Neuer hat es selbst in der Hand

Im Rahmen der Pressekonferenz betont Eberl auf Nachfrage erst einmal, dass er Neuer in Sachen WM-Ambition nicht bekräftigen werde.

Dennoch gibt der FCB-Sportvorstand seine Meinung zur Thematik bekannt: "Am Ende entscheidet es Manu. Er entscheidet, ob er zur WM fahren möchte oder nicht. Ob sein Rücktritt immer noch gilt."

Aktuell ist Oliver Baumann (35, Hoffenheim) die Nummer eins im DFB-Team. Das soll er aber nur solange bleiben, bis der eigentliche Stammtorhüter Marc-Andre Ter Stegen (33, Barcelona) wieder fit wird.

Das einzige Problem: Ter Stegen trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, liegt in der Torhüter-Hierarchie aber weit zurück. Ansonsten gab es mit Noah Atubolu (23, Freiburg), Alexander Nübel (29, Stuttgart) und Finn Dahmen (27, Augsburg) noch drei weitere Keeper im letzten Aufgebot von DFB-Trainer Julian Nagelsmann.

