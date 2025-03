Leverkusen bangt vor Bayern-Rückspiel um verletzten Wirtz

In der vergangene Woche sind für Bayer Leverkusen die schlechten Nachrichten nicht abgerissen. Nach der Niederlage gegen den FC Bayern in der Champions League gab es beim 0:2 in der Bundesliga gegen Werder Bremen den nächsten Rückschlag.

Gleich drei Stammspieler, unter anderem Granit Xhaka und Edmond Tapsoba, mussten angeschlagen ausgetauscht werden. Am schlimmsten erwischt hat es offenbar Florian Wirtz. Der Youngster musste wegen einer Fußverletzung vom Feld. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur Halbzeit verspürte der 21-Jährige nach einem Foul an Mitchell Weiser Schmerzen.

Eine MRT-Untersuchung noch am Samstagabend hätte Aufschlüsse über den Grad der Verletzung geben sollen. Bisher hat der Verein aber noch keine Diagnose verkündet. Wie der "Kicker" berichtet, soll sich der Verdacht eines Syndesmose-Bandrisses nicht erhärtet haben. Damit wäre die Saison für Wirtz vorzeitig vorbei gewesen.

Am Montag kündigt Leverkusen ein Update an. Mit einem Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Bayern (21 Uhr imLIVE-Ticker>>>) dürfte es aber auf jeden Fall eng werden.