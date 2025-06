Leipzig-Star steht vor Abflug in die Premier League

RB Leipzig wird wohl oder übel Benjamin Sesko ziehen lassen müssen.

Wie die Transferinsider Fabrizio Romano und Florian Plettenberg überstimmend berichten, führt der Weg des Slowenen zum FC Arsenal.

Informationen zufolge sind die Gespräche zwischen dem 22-jährigen Offensivstar und dem Premier-League-Klub weit fortgeschritten und verlaufen gut.

Trotz der positiven Entwicklungen werden sich die "Gunners" etwas gedulden. Dieses Wochenende wird keine finale Einigung erwartet.

Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro

Arsenal wird für Sesko eine ordentliche Summe bezahlen müssen. Demnach ist in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert.

Leipzig sei grundsätzlich auch an einem Transfer ohne Aktivierung dieser interessiert, heißt es. In dem Fall stehen 75 Millionen Euro plus 15 weitere Millionen an Boni für den 41-fachen slowenischen Teamspieler im Raum.

Sein Marktwert liegt aktuell bei 70 Millionen Euro. Sesko wechselte im Sommer 2023 vom FC Red Bull Salzburg nach Leipzig. Für den deutschen Bundesligisten bestritt er 87 Spiele (39 Tore, 8 Assists).