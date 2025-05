Die deutsche Meisterschaft ist nach einjähriger Pause zurück beim FC Bayern München. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat auch der österreichische Co-Trainer Rene Maric.

Seine Arbeit wird in der bayrischen Landeshauptstadt geschätzt. Sportdirektor Christoph Freund holte ihn im November 2023 zum Klub. Anfangs war er Ausbildungs- und Philosophieleiter am Campus, im Sommer 2024 nahm er zusätzlich die Rolle als Co-Trainer der Profis an.

Wechsel unwahrscheinlich

Zuletzt wurde Maric mit dem Cheftrainerposten bei Hajduk Split in Verbindung gebracht. Laut "BalkanSports" habe ihn der Klub kontaktiert. Die "Sport Bild" stuft einen Wechsel allerdings als unwahrscheinlich ein. Maric fühle sich in München wohl, ist ein wichtiger Vermittler mit dem Campus bezüglich Spielphilosophie.

Sportdirektor Christoph Freund lobt bei "90minuten" den Österreicher: "Mir ist es einfach wichtig, eine Spielphilosophie zu haben. Eine Verzahnung zwischen Profimannschaft und Campus. Es dauert, bis sich das Ganze durchzieht, dafür ist Rene perfekt. Er ist oft an der Säbener Straße, viel am Campus, sehr fleißig. Er beschäftigt sich Tag und Nacht mit Fußball"