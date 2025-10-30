Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Am 8. November kommt es in der deutschen Bundesliga wieder zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Zwei Klubs, die bei Fußball-Romantikern keine hohen Sympathiewerte besitzen.

Schon im Zuge der allerersten Begegnung zwischen der TSG und den Roten Bullen verbreitete sich der Begriff "El Plastico" – in Anlehnung an den Clasico zwischen Real Madrid und Barcelona. So spielen Hoffenheim und Leipzig heute vor allem dank wohlhabender Geldgeber in der Bundesliga.

"El Plastico" könnte allerdings von einer neuen Wortschöpfung abgelöst werden. Denn der Klub von Trainer Christian Ilzer bewirbt das Spiel gegen die Leipziger als "Der Unbeliebtico". In den sozialen Medien tauchte ein Foto einer Werbetafel mit dem entsprechenden Sujet auf.

Bewusste Provokation

Auf Nachfrage der "BILD" heißt es vonseiten der Sinsheimer: "Unsere Kommunikation rund um die Bewerbung der Heimspiele in der aktuellen Saison gestalten wir bewusst mutiger und offensiver. Bei den durchaus gewollt auffälligen und zum Gegner passenden Headlines arbeiten wir teilweise mit Selbstironie, greifen Kritik von anderen auf oder nutzen verbreitete Narrative und Vorurteile und spielen sie bewusst etwas provokanter aus."

Die Verantwortlichen in Leipzig wussten von der Aktion nichts – bis sie durch die Medien ging. RBL-Geschäftsführer Johann Plenge sagte der "BILD" schmunzelnd: "Man sollte sich im Leben grundsätzlich lieber an Zahlen, Daten und Fakten orientieren – und vielleicht weniger von sich auf andere schließen." Damit verwies Plenge auf Umfragen, wonach RB Leipzig unter Fußballfans durchaus beliebt ist.