NEWS

Trotz Rückstand: Bayern dreht Partie und stürmt ins Achtelfinale

Der deutsche Rekordmeister gewinnt das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Ende doch klar, profitiert aber auch vom fehlenden VAR in den ersten Pokal-Runden.

Trotz Rückstand: Bayern dreht Partie und stürmt ins Achtelfinale
Der FC Bayern München steht im Achtelfinale des DFB-Pokals!

Die Mannschaft um ÖFB-Legionär Konrad Laimer, der erneut 90 Minuten im Einsatz ist, gewinnt gegen den Ligarivalen 1. FC Köln am Ende verdient mit 4:1 und marschiert damit in die Runde der letzten 16.

Und das, obwohl die Partie denkbar schlecht beginnt. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schießt Ache den Underdog mit 1:0 in Führung (31.).

Diaz steht beim Treffer im Abseits

Bayern findet jedoch die passende Antwort und gleicht in Person von Diaz aus (36.). Einziger Schönheitsfehler beim Treffer: Diaz steht beim Zuspiel relativ klar im Abseits, weil es aber in den ersten Pokal-Runden keinen VAR gibt, zählt der Treffer.

Daraufhin befindet sich der Rekordmeister im Aufwind und erhöht schnell dank Kane auf 2:1. Der Superstar trifft sehenswert aus der Drehung (38.).

Auch im zweiten Spielabschnitt ist die Kompany-Elf besser und schraubt das Ergebnis durch Tore von Kane (64.) und Olise (72.) auf 4:1 hoch. Damit feiert Bayern gleichzeitig auch den 14. Sieg im 14. Pflichtspiel.

Sieg für Lienhart und Adamu

Im Parallelspiel setzt sich der SC Freiburg auswärts bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf mit 3:1 durch.

Matanovic (1.) und Grifo (6.) bringen den Favoriten, bei denen Philipp Lienhart 90 Minuten auf dem Feld steht und Junior Adamu in der 63. Minute eingewechselt wird, früh auf die Siegerstraße.

Düsseldorf gelingt dch Azzouzi der frühe Anschlusstreffer (20.), am Ende gelingt Scherhant der späte Siegtreffer (90.+3).

