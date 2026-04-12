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Bericht: Austria-Talent wechselt zur TSG Hoffenheim

Der 18-Jährige dürfte im kommenden Sommer den Schritt zum deutschen Bundesligisten wagen.

Bericht: Austria-Talent wechselt zur TSG Hoffenheim Foto: © GEPA
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Die Wiener Austria darf sich wohl auf einen Geldregen freuen.

Denn offenbar wechselt Youngster Konstantin Aleksa im Sommer zur TSG Hoffenheim. Wie "Sky" berichtet, sei der Deal durch und bringe den "Veilchen" eine Ablöse im siebenstelligen Bereich ein.

Beim Verein von Christian Ilzer und Andreas Schicker ist Aleksa zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant und soll sich dort für die Profis empfehlen.

Der 18-Jährige kommt seit seinem Debüt im August 2024 auf 13 Bundesliga-Einsätze und ist aktueller U19-Teamspieler Österreichs.

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