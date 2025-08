Der Hamburger SV und das Aufstiegs-Trainerteam rund um Merlin Polzin gehen gemeinsam in die Zukunft.

Das verkündet der Deutsche Bundesligist am Samstagvormittag. "Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben", so Sportvorstand Stefan Kuntz.

Diese werden alles andere als leicht. Das junge Trainerteam, welches die Rothosen nach sieben Jahren Zweitklassigkeit wieder ins deutsche Oberhaus führte, möchte dort auch bleiben.

Kuntz: "In der Bundesliga wartet ein knallharter Wettbewerb auf uns, in dem uns zwangsläufig auch Krisen begegnen können. Wir sind bereit, diese Herausforderung gemeinsam mit Merlin, Loic und Richi nachhaltig anzugehen. Denn wir haben nicht zuletzt in der Vorsaison unter Beweis gestellt, dass wir eine starke Einheit bilden, die auch bei Rückschlägen gemeinsame Lösungen findet."

"Alles für die Raute geben"

Cheftrainer Polzin sowie dessen Co-Trainer Loic Fave haben ihre Wurzeln im Hamburg, zum Erfolgstrio gehört außerdem Richard Krohn, zuvor Nachwuchstrainer beim HSV.

"Die vergangenen Monate haben sich nicht zuletzt wegen des Aufstiegs in die Bundesliga besonders intensiv angefühlt. Ich spreche dabei für das gesamte Trainerteam. Denn wir wissen aus erster Hand, was den Menschen dieser Verein bedeutet, und sind daher sehr glücklich, in dieser Konstellation von Seiten der Verantwortlichen und Gremien nochmals gestärkt worden zu sein", so der 34-jährige Polzin.

"Wir sind als gesamtes Trainerteam gemeinsam mit dem Staff maximal gewillt und fokussiert, den HSV mit unserer Handschrift wieder in der Bundesliga zu etablieren. Wir gehen diese Aufgabe mit großer Demut und zugleich maximalen Ambitionen an. Und werden weiter Tag für Tag alles für die Raute geben."

