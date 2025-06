Grifo verlängert: "Habe mein Herz in Freiburg gelassen"

Vincenzo Grifo verlängert vorzeitig beim SC Freiburg!

Das gibt der Klub am Mittwoch bekannt. Über die Vertragsmodalitäten des 32-Jährigen wurde Stillschweigen vereinbart.

Grifo spielt seit 2019 bei den Breisgauern, auch von 2015 bis 2017 stand er bereits in Freiburg unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 34 Bundesligaspielen am Platz, erzielte acht Tore und lieferte elf Assists.

Grifo ist mit 307 Spielen unter den Top-Fünf der Freiburger Rekordspieler, zwölf Tore fehlen ihm noch, um Rekordtorschütze des Klubs zu werden.

"War alles nicht absehbar"

"Als ich 2015 herkam, war das alles nicht absehbar. Jetzt ist es meine Heimat, ich habe mein Herz in Freiburg gelassen, habe 307 Pflichtspiele für den SC gemacht. Mir geht's hier sportlich und privat sehr, sehr gut. Ich möchte den Weg weitergehen, so viele Spiele wie möglich absolvieren, den Jungen helfen und mich auch persönlich noch weiterentwickeln", wird Grifo zitiert.

Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt: "Bei Vince ist noch kein Ende in Sicht. Er geht auf und neben dem Platz voran, ist topfit und dieses Jahr in seinem Spiel nochmals umfänglicher geworden. Es ist nicht nur seine Statistik, die für die Mannschaft wichtig ist, er strahlt auch Sicherheit und Souveränität aus, die ansteckend ist und seinen Mitspielern ungemein hilft. So soll es auch die nächsten Jahre weitergehen."