Samstag 15:30 Uhr
NEWS
Gleich in die Startelf? Patrick Wimmer vor Comeback
Nach seinem Muskelfaserriss wird der ÖFB-Teamspieler gegen den HSV wohl zurückkehren.
Patrick Wimmer wird sein Kader-Comeback beim VfL Wolfsburg feiern.
Ein Muskelfaserriss am Oberschenkel zwang den Offensivmann zu einer dreiwöchigen Pause. Dadurch verpasste Wimmer auch die WM-Qualispiele mit dem ÖFB-Team.
Am Donnerstag bestätigt Wolfsburg-Trainer Paul Simonis, dass der 24-Jährige wieder eine Kader-Option für das Match gegen den Hamburger SV sei.
Direkt in die erste Elf?
Seit dem ersten Bundesliga-Spieltag konnten die "Wölfe" kein Spiel mehr gewinnen. Gerade offensiv hat man Probleme, weswegen die Rückkehr von Wimmer durchaus wichtig wäre.
Wie die "WAZ" berichtete, soll sich der ÖFB-Teamspieler fit genug fühlen, um direkt in die Startformation zurückzukehren.