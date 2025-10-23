Hamburger SV Hamburger SV HSV VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg WOB
Samstag 15:30 Uhr
NEWS

Gleich in die Startelf? Patrick Wimmer vor Comeback

Nach seinem Muskelfaserriss wird der ÖFB-Teamspieler gegen den HSV wohl zurückkehren.

Gleich in die Startelf? Patrick Wimmer vor Comeback Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Patrick Wimmer wird sein Kader-Comeback beim VfL Wolfsburg feiern.

Ein Muskelfaserriss am Oberschenkel zwang den Offensivmann zu einer dreiwöchigen Pause. Dadurch verpasste Wimmer auch die WM-Qualispiele mit dem ÖFB-Team.

Am Donnerstag bestätigt Wolfsburg-Trainer Paul Simonis, dass der 24-Jährige wieder eine Kader-Option für das Match gegen den Hamburger SV sei.

Direkt in die erste Elf?

Seit dem ersten Bundesliga-Spieltag konnten die "Wölfe" kein Spiel mehr gewinnen. Gerade offensiv hat man Probleme, weswegen die Rückkehr von Wimmer durchaus wichtig wäre.

Wie die "WAZ" berichtete, soll sich der ÖFB-Teamspieler fit genug fühlen, um direkt in die Startformation zurückzukehren.

