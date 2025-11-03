Geschäftsführer vor dem Aus? Chaos bei der TSG Hoffenheim

Sportlich läuft es bei der TSG Hoffenheim aktuell sehr gut. Nach dem 3:2-Sieg am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (Spielbericht>>>) steht die von Christian Ilzer trainierte Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga.

Allerdings brodelt es hinter den Kulissen. Wie der "Kicker" berichtet, sollen zwei der vier TSG-Geschäftsführer vor dem Aus stehen.

Das Verhältnis zwischen dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Dr. Markus Schütz sowie Finanz-Geschäftsführer Frank Briel und Vereinspatron Dietmar Hopp soll irreparabel beschädigt sein.

Grund dafür soll ein Haus- und Stadionverbot für Hopps Freund und Berater Roger Wittmann sein.

Welche Rolle spielt Schicker?

Wittmann soll mit seiner Spielerberaterfirma "ROGON" in den vergangenen Jahren immer wieder Einfluss auf Personal- und Transferentscheidungen in Hoffenheim gehabt haben.

So soll unter anderem auch Andreas Schicker von Wittmann nach Hoffenheim gelotst worden sein.

Das von Hoffenheim verhängte Stadionverbot gegen Wittmann wurde von einem Gericht zuletzt gekippt. Schicker soll beim Prozess unter anderem als Kronzeuge aufgetreten sein.

Nun sollen Schütz und Briel den Verein verlassen, um eine Fortsetzung der sportlich positiven Arbeit Schickers zu gewährleisten. Inwieweit das aktuelle Chaos in Sinsheim einen Einfluss auf einen möglichen Wechsel von Schicker zu Salzburg hat, wird sich zeigen.