Bericht: Klopp-Telefonat mit Schicker

Vor wenigen Tagen wurde Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker mit dem FC Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht. Die Gerüchte werden nun konkreter.

Wie "Sky" berichtet, hat Jürgen Klopp mit Schicker telefoniert und mit dem Steirer über Projekte und Ziele gesprochen. Der 39-Jährige sei Salzburgs Wunschkandidat für den Posten als Sport-Geschäftsführer. Konkrete Verhandlungen soll es nicht geben.

Klopp ist Head of Global Soccer bei Red Bull und bringt sich bei der Suche nach einem Nachfolger von Rouven Schröder demnach aktiv ein. Schröder verließ die Salzburger Mitte Oktober und heuerte bei Borussia Mönchengladbach an.

Schicker arbeitet seit etwas mehr als einem Jahr in der deutschen Bundesliga. Zuvor war er Sportchef bei Sturm Graz – den österreichischen Fußball kennt er bestens.