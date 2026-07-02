Ehemaliger deutscher Nationalspieler beendet Karriere

Kevin Volland beendet mit 33 Jahren seine Profikarriere.

Das gibt der ehemalige Stürmer von Leverkusen, Hoffenheim, Union Berlin und der AS Monaco auf Instagram bekannt.

15 Spiele für die DFB-Mannschaft

"Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, die für einen persönlich nicht leicht ist, irgendwann steht das Karriereende vor der Türe, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Danke für 16 großartige Jahre, es war mir ein Fest, ich werde es extrem vermissen", sagt der 15-malige DFB-Teamspieler in einem Video.

Künftig wird er aber noch beim unterklassigen Heimatverein FC Thalhofen auflaufen. Dort wird er gemeinsam mit Bruder Robin spielen.