Ex-Salzburger Rene Maric verlängert beim FC Bayern

Nach der Verlängerung von Vincent Kompany sieht auch der Rene Maric seine Zukunft langfristig in München.

Der Co-Trainer des Belgiers unterschreibt an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2029. Das verkündet der deutsche Rekordmeister am Freitag.

Neben Maric verlängern mit den Assistenztrainern Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie Torwarttrainer Michael Rechner drei weitere Personalien aus dem Trainerteam von Kompany.

"Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten. Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen", so Bayern-Sportvorstand Max Eberl.

Maric seit 2023 beim Verein

Maric ist seit November 2023 beim FC Bayern tätig, fungierte dort als Entwicklungscoach am Bayern-Campus und betreute auch die U19, die er erstmals in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale der UEFA Youth League führte.

Unter Vincent Kompany wurde der Salzburger, der unter anderem auch bei Borussia Mönchengladbach, dem BVB und Leeds United tätig war, zum Co-Trainer befördert.