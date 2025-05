DFB nominiert ÖFB-Flirt Paul Wanner für U21-EM

Paul Wanner spielt im kommenden Sommer wieder für Deutschland.

Am Mittwoch-Nachmittag veröffentlichte der DFB nämlich den vorläufigen Kader für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Wanner gehört dem 26-köpfigen Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo an und fährt mit aufs Trainingslager in Blankenheim.

Die U21-EM findet von 11. bis 28. Juni statt. Österreich hat sich für das Turnier im Gegensatz zu Deutschland nicht qualifiziert.

Was die Einberufung für das Großereignis in Bezug auf einen möglichen Nationenwechsel von Wanner aussagt, bleibt abzuwarten. Die Bayern-Leihgabe hat sich nach wie vor nicht festgelegt, für welche A-Nationalmannschaft er künftig spielen wird.

UNSERE #U21EURO-DOPPELSEITE! 🖤❤️💛



Mit diesen 26 Jungs im vorläufigen EM-Kader geht's ins Trainingslager nach Blankenhain. 🤩 Das finale, 23-köpfige Aufgebot steht am 4. Juni! 🤝



ℹ️ Nick Woltemade wird zunächst dem @DFB_Team angehören und nach dem Final Four zur #U21 reisen. pic.twitter.com/PTJlj8E40i — DFB-Nachwuchs (@DFBNachwuchs) May 21, 2025

