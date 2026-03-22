Frankfurt-Coach streicht Ex-Bayern-Star aus dem Kader

Vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 herrscht großer Wirbel bei Eintracht Frankfurt.

Wie die "BILD" berichtet, soll Eintracht-Coach Albert Riera Ex-Bayern-Star Mario Götze aus dem Spieltagskader gestrichen haben – obwohl der 33-Jährige weder angeschlagen noch verletzt ist.

Für besonderes Aufsehen sorgt die Entscheidung vor allem deshalb, weil Götze bei den Adlerträgern als Führungsspieler gilt und bislang – sofern fit – stets zum Aufgebot zählte. Auch unter Riera war der deutsche WM-Held zunächst gesetzt, saß in den vergangenen beiden Partien jedoch jeweils über die volle Distanz auf der Bank.

Droht nun der Abschied?

Die Entscheidung könnte zudem Einfluss auf Götzes Zukunft in Frankfurt haben. Der Vertrag des 66-fachen Nationalspielers läuft im Sommer aus, seine Zukunft am Main ist offen.

Zuletzt gab es Interesse aus der MLS, Götze soll jedoch signalisiert haben, gerne bei den Hessen bleiben und seinen Vertrag verlängern zu wollen.

Für die Frankfurter geht es in Mainz darum, wichtige Punkte im Kampf um die Europapokal-Plätze zu sammeln. Zuletzt blieb die Eintracht drei Spiele in Folge ungeschlagen und ohne Gegentor. Doch auch die Mainzer präsentieren sich formstark und haben zuletzt am 13. Februar beim 0:4 gegen Borussia Dortmund verloren.