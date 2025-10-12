Suche
    Deadline für Xaver Schlager

    RB Leipzig möchte gerne mit dem ÖFB-Teamspieler verlängern und drängt auf eine Entscheidung in den nächsten zweieinhalb Monaten.

    ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei RB Leipzig.

    Das Arbeitspapier des 28-jährigen Mittelfeldspielers in Sachsen endet im Juni 2026.

    Wie "Sky" berichtet, würde RB Leipzig gerne mit Schlager verlängern, der Verein warte jedoch noch auf ein Signal seitens des ÖFB-Mittelfeldmotors. 

    Entscheidung noch 2025?

    Um die Gespräche nicht zu weit hinauszuzögern, habe sich der Verein laut "Sky" dazu entschieden, eine Deadline festzulegen. Demnach dränge Leipzig auf eine Entscheidung in diesem Kalenderjahr.

    Schlager steht seit 2022 beim deutschen Bundesligisten unter Vertrag. In dieser Zeit machte der 28-Jährige 82 Pflichtspiele für die "Roten Bullen". Zuletzt verpasste der Österreicher jedoch einige Spiele wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade.

    Kommentare