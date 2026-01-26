ÖFB-Teamspielerin verlängert beim FC Bayern

Österreichs Teamspielerin Katharina Naschenweng hat ihren Vertrag beim FC Bayern München bis Juni 2028 verlängert. Das gab der deutsche Doublesieger am Montag bekannt.

Die Außenverteidigerin spielt seit Sommer 2023 für die Münchnerinnen. Im Trikot der Bayern gewann die Kärntnerin (28) bisher zwei Mal die Meisterschaft und einmal den DFB-Cup.

Gebremst wurde sie von Verletzungen, so fiel sie nach einer Kreuzbandoperation lange aus und gab erst im vergangenen Herbst ein Comeback.