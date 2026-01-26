NEWS

ÖFB-Teamspielerin verlängert beim FC Bayern

Die Außenverteidigerin ist seit 2023 in München. Ihr neuer Vertrag gilt über zwei Jahre.

ÖFB-Teamspielerin verlängert beim FC Bayern Foto: © GEPA
Österreichs Teamspielerin Katharina Naschenweng hat ihren Vertrag beim FC Bayern München bis Juni 2028 verlängert. Das gab der deutsche Doublesieger am Montag bekannt.

Die Außenverteidigerin spielt seit Sommer 2023 für die Münchnerinnen. Im Trikot der Bayern gewann die Kärntnerin (28) bisher zwei Mal die Meisterschaft und einmal den DFB-Cup.

Gebremst wurde sie von Verletzungen, so fiel sie nach einer Kreuzbandoperation lange aus und gab erst im vergangenen Herbst ein Comeback.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 49 Länderspiele (2 Tore)
19. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

Slideshow starten

21 Bilder

