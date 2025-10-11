Serhou Guirassy reist vorzeitig von der Nationalmannschaft Guineas ab.

Aufgrund medizinischer Gründe geht es nun zurück nach Dortmund, wie der guineische Verband mitteilt. Schon die Anreise zum Nationalteam trat der BVB-Star "körperlich geschwächt an", wie der Verband erklärte.

Darum saß Guirassy beim 2:1 gegen Mosambik auch 90 Minuten auf der Bank. Lange ausfallen dürfte der Stürmer allerdings nicht. Denn wie der "kicker" berichtet, soll er am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Gegen Mainz fiel Dortmunds Toptorjäger (sechs Treffer) bereits wegen Problemen am Oberschenkel aus. Dazu kommt eine Schulterblessur, mit der Guirassy zuletzt zu kämpfen hatte.

