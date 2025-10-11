Suche
    news

    BVB-Star muss frühzeitig vom Nationalteam abreisen

    Der Dortmunder kämpft erneut mit körperlichen Problemen, deshalb geht es vorzeitig zurück in den Ruhrpott.

    BVB-Star muss frühzeitig vom Nationalteam abreisen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Serhou Guirassy reist vorzeitig von der Nationalmannschaft Guineas ab. 

    Aufgrund medizinischer Gründe geht es nun zurück nach Dortmund, wie der guineische Verband mitteilt. Schon die Anreise zum Nationalteam trat der BVB-Star "körperlich geschwächt an", wie der Verband erklärte. 

    Darum saß Guirassy beim 2:1 gegen Mosambik auch 90 Minuten auf der Bank. Lange ausfallen dürfte der Stürmer allerdings nicht. Denn wie der "kicker" berichtet, soll er am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückkehren. 

    Gegen Mainz fiel Dortmunds Toptorjäger (sechs Treffer) bereits wegen Problemen am Oberschenkel aus. Dazu kommt eine Schulterblessur, mit der Guirassy zuletzt zu kämpfen hatte.

    Die teuersten deutschen Fußballer jemals

    Vorschau
    #21 - Karim Adeyemi - 30 Millionen Euro
    #21 - Mario Gomez - 30 Millionen Euro

    Slideshow starten

    26 Bilder

    Mehr zum Thema

    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Deutschland - Bundesliga
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    ÖFB-Teamspieler Wöber gibt Comeback-Plan bekannt

    ÖFB-Teamspieler Wöber gibt Comeback-Plan bekannt

    Deutschland - Bundesliga
    1
    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

    Deutschland - Bundesliga
    1
    Goretzka hofft auf Elfmeter-Revolution

    Goretzka hofft auf Elfmeter-Revolution

    Deutschland - Bundesliga
    12
    Bayern und BVB dran: Was passiert mit Köln-Shootingstar?

    Bayern und BVB dran: Was passiert mit Köln-Shootingstar?

    Deutschland - Bundesliga
    6
    Gegen Köln: Dritte Saisonpleite für Ilzers Hoffenheim

    Gegen Köln: Dritte Saisonpleite für Ilzers Hoffenheim

    Deutschland - Bundesliga
    9

    Kommentare