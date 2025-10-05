Suche
    Bitter! Ralf Rangnick muss auf Wolfsburg-Legionär verzichten

    Der Offensivspieler hat sich am Oberschenkel verletzt und wird damit nicht zum Nationalteam reisen.

    Bitter! Ralf Rangnick muss auf Wolfsburg-Legionär verzichten Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Schlechte Nachrichten für Patrick Wimmer und das ÖFB-Team!

    Der Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt damit bis auf Weiteres aus. Das teilte der VfL Wolfsburg am Sonntag offiziell mit.

    Wimmer fehlte bereits bei der 1:3-Auswärtsniederlage der "Wölfe" beim FC Augsburg am Samstag. Durch die Verletzung muss der Österreicher auch seine Teilnahme an den wichtigen WM-Quali-Spielen gegen San Marino und Rumänien absagen.

    Wie lange der 24-Jährige ausfallen wird, ließ sein Klub offen. Wer für Wimmer beim ÖFB-Team nachnominiert wird, steht ebenfalls noch nicht fest.

