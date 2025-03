Besondere Ehrung für Franz Beckenbauer!

Der im Jänner 2024 verstorbene Fußball-"Kaiser" bekommt in der Heimstätte des FC Bayern München ein ganz besonderes Andenken. Unter dem Dach der Allianz Arena hängt künftig ein gigantisches Trikot Beckenbauers.

Die genauen Größen des Jerseys sind eine Höhe von 15,70 Metern und eine Breite von 10,54 Metern. Es wird bereits beim Champions-League-Achtelfinale gegen Leverkusen (Mittwoch, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) über der Nordkurve des Stadions erstrahlen.

"Wir freuen uns sehr, dass der Verein Franz Beckenbauer auf diese außergewöhnliche Weise in seiner Allianz Arena ehrt, nachdem unsere Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung beschlossen haben, seine Nummer 5 künftig nicht mehr zu vergeben. In diesem Stadion schlägt das sportliche Herz des FC Bayern, und die tiefe Verbundenheit des Vereins zu unserem 'Kaiser' soll bei den Spielen immer zu sehen sein", so Herbert Hainer, Präsident des Klubs.

