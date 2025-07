Der in München geborene Henri Koudossou feierte in der letzten Saison sein Debüt für die Augsburger und spielte insgesamt 21 Ligaspiele.

Nun erhält er vom deutschen Bundesligisten die verdiente Belohnung in Form einer Vertragsverlängerung bis 2028. In der Vergangenheit war der Außenverteidiger unter anderem an Austria Lustenau verliehen.

"Henri hat sich im vergangenen Jahr seinen Platz im Kader durch gute Leistungen erarbeitet", erklärt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

"Er hat gezeigt, dass er auch auf Bundesliga-Niveau seine Qualitäten einbringen kann. Daran möchten wir anknüpfen und Henri soll sich weiter Schritt für Schritt entwickeln."

