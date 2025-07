Andreas Schicker verlängert wohl mit Kapitän und Stammkeeper

Im Sommer 2014 wechselte Oliver Baumann für rund fünf Millionen Euro vom SC Freiburg zur TSG Hoffenheim. In Sinsheim hat sich der mittlerweile 35-Jährige zum Kapitän und deutschen Nationaltorhüter entwickelt.

Mit 403 Einsätzen ist Baumann zudem der Rekordspieler der TSG. Nicht umsonst stand die Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrages weit oben auf der Agenda von Sportchef Andreas Schicker.

Nach Informationen der "Bild" wird der Torhüter in Kürze einen neuen Dreijahresvertrag unterschreiben. Damit kann Cheftrainer Christian Ilzer auch in den kommenden Jahren mit dem Routinier planen.

Und auch in Sachen Transfers passiert aktuell einiges. Nach dem längerfristigen Ausfall von Rechtsverteidiger Valentin Gendrey, möchte die TSG Louis Patris von VV St. Truide per Leihe mit Kaufoption in die deutsche Bundesliga locken. Das berichtet Transferinsider Sacha Tavolieri.

