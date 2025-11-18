NEWS

Fix! Gladbach setzt auf Polanski als Cheftrainer

Die bisherige Interimslösung erhält bei Borussia Mönchengladbach einen langfristigen Vertrag.

Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski. Der 39-Jährige steigt vom Interimstrainer zum Cheftrainer auf und erhält einen Vertrag bis 2028.

Der gebürtige Pole hat die Mannschaft nach der Entlassung von Gerardo Seoane interimistisch übernommen und zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie geholt.

"Eugen hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können", sagte Sportchef Rouven Schröder.

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet. Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz", sagte Polanski, der zuvor die U23 des Klubs trainiert hatte.

