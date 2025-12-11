Rückendeckung für Alonso - "Wir glauben an seine Ideen"

Die Luft wird für Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid immer dünner.

Die "Königlichen" müssen sich trotz eines sehr engagierten Auftritts am sechsten Spieltag der UEFA Champions League Manchester City knapp mit 1:2 geschlagen geben (Zum Spielbericht>>>).

Rodrygo steht hinter Alonso

Real musste dabei auf Superstar Kylian Mbappe verzichten, der Torgarant verbrachte die Partie angeschlagen auf der Bank. Für ihn rückte Rodrygo in die Startelf.

Der Brasilianer, der zuletzt meistens nur als Joker zum Einsatz kam, besorgte mit einem starken Abschluss die zwischenzeitliche Führung der Madrilenen (28.).

Nach dem Spiel zeigt sich der Torschütze über das Ergebnis enttäuscht: "Ich bin glücklich über mein Tor, aber wir sind natürlich traurig über die Niederlage. Wir hatten sehr viele Chancen, um zu gewinnen, aber es war nicht genug. Wir sind frustriert, wie das Spiel gelaufen ist."

Trotz der wachsenden Kritik stärkt der Flügelspieler seinem Trainer den Rücken. Auf die Frage, ob die Mannschaft weiter hinter ihrem Trainer stehe, sagt Rodrygo: "Immer. Wir glauben an seine Ideen, wir stehen hinter unserem Trainer."

Courtois: "Geben alles für den Trainer"

Am Ausgleich von den "Skyblues" hatte auch Thibaut Courtois einen großen Anteil. Der Real-Keeper lenkte dabei einen Eckball zu O' Reilly, der zum 1:1 traf.

"Ich wusste nach dem Eckball nicht genau wie ich den Ball klären soll, ich konnte ihn nur nach vorne abprallen lassen. Das muss ich auf meine Kappe nehmen und das ist sehr bitter für mich", sagt der Belgier nach dem Spiel.

Den Siegtreffer für Manchester City erzielte Superstar Erling Haland noch vor der Pause vom Elfmeterpunkt (43.).

Dennoch sah der Keeper eine Reaktion nach der Niederlage am Wochenende gegen Celta Vigo: "Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, wir haben viel intensiver verteidigt. Wir geben alles für den Trainer und das Team."

Alonso "hofft" auf Verbleib

Im Vergleich zur Niederlage gegen Vigo nahm Alonso einige Änderungen vor, dennoch reichte es schlussendlich nicht.

"Ein paar Details haben gefehlt. Ein Top-Team bestraft dich dann, aber die Mannschaft hat ihr bestes gegeben. In der Champions League sieht es immer noch in Ordnung für uns aus", so Alonso nach der Partie.

Trotz der vielen Gerüchte steht für den Spanier weiter seine Mannschaft im Vordergrund: "Mein Fokus ist weiterhin das Team, Real Madrid. Es geht nicht um mich, wir denken immer noch ans nächste Spiel."

Ob er dann auch noch auf der Trainerbank sitzt? "Ja, ich hoffe", ergänzte er.