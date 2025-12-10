Alonso vor dem Aus? - "Die Debatte stellt sich für mich nicht"

"Endspiel für Xabi Alonso" - hieß es aus diversen spanischen Medien vor dem Topspiel der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City.

In einer höchst unterhaltsamen Partie gingen die "Königlichen" zwar in Führung, mussten sich am Ende den "Skyblues" jedoch mit 1:2 geschlagen geben (zum Spielbericht >>>).

Real zeigte aber im Vergleich zur Heim-Pleite gegen Celta Vigo eine deutliche Leistungssteigerung, vor allem die Gier, den Ausgleich zu erzwingen, war in der Schlussphase groß.

"Real Madrid hat eine Ergebniskrise"

Das sahen auch die Experten bei "Canal+" so. "Ergebniskrise ja. Aber das war kein Spiel, nachdem du den Trainer rauswirst", hielt Christopher Trimmel fest.

Der Ex-Rapidler legte zudem nach: "Real Madrid hat eine Ergebniskrise. Von der Art und Weise kann man aber keinem Spieler einen Vorwurf machen. Es waren genügend Möglichkeiten da, das Spiel auch zu gewinnen. Oft war der letzte Ball nicht ideal. Wenn sie solche Situationen noch besser lösen, dann kommen auch die Ergebnisse wieder."

Experten sind sich einig

Auch Johannes Ertl stimmte Trimmel zu und hält eine Trainer-Diskussion für fehl am Platz: "Für mich stellt sich die Debatte nicht. Hinten raus hat man ein Real gesehen, dass hungrig war, den Ausgleich noch zu erzielen. Aber klar, sie befinden sich in einer unglücklichen Lage. Es geht zurzeit nicht leicht von der Hand, die letzte Überzeugung fehlt noch."

Wie es mit dem Spanier, der erst im Sommer von Bayer 04 Leverkusen kam, nun weitergeht, ist völlig offen. Von der Leistung her, kann man den "Königlichen" gegen City jedoch keinen Vorwurf machen.