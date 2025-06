"Ausgezeichneter" Treffer! ÖFB-Legionär mit Tor der Saison

Leopold Querfeld spielte eine starke Debütsaison im Dress von Union Berlin. Seine wohl spektakulärste Saisonleistung lieferte der 21-jährige Wiener am 30. Spieltag beim 4:4 gegen den VfB Stuttgart.

In einer denkwürdigen ersten Halbzeit bereitete er zunächst das zwischenzeitliche 2:0 für Union Berlin vor, ehe er kurz vor der Pause selbst per Traumtor auf 3:2 stellte. Der 21-jährige Abwehrspieler nagelte den Ball aus 34 Metern mit 118 km/h in den rechten Winkel.

Mit diesem Distanzkracher brachte er nicht nur das Stadion An der Alten Försterei zum Beben, sondern sicherte sich auch die Auszeichnung zum Top-Tor der Saison. Die Fans konnten zwischen 15 Traumtoren wählen, darunter die Top-Tore des Monats, letztlich erhielt das Tor des ÖFB-Legionärs die meisten Stimmen.