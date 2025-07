Miron Muslic ist mit Schalke 04 mitten in der Vorbereitung für die neue Saison. Der Österreicher spielte mit seinem Verein am Samstag gleich zwei Testspiele.

Zunächst unterlag eine B-Mannschaft am Mittag in Neustift dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:3 (0:2). Peter Remmert erzielte beide Schalker Tore (71. und 87.).

Am Nachmittag trat die A-Mannschaft in Imst an und besiegte den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer markierte Moussa Sylla in der 32. Minute.

Muslic zieht ein positives Resümee

Muslic ist zufrieden mit der Leistung seines Teams, nach dem Spiel gegen St. Gallen sagte er: "Ich finde, das war ein richtig gute erste Halbzeit. Wir haben den Gegner kontrolliert. Zweite Halbzeit haben wir bisschen nachgelassen, was die Kraft betrifft. Die Jungs haben das ordentlich gemacht."

