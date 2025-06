Glawogger erhält nach Klassenerhalt Vertragsverlängerung

Dominik Glawogger sitzt auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank des SV Waldhof Mannheim.

Das bestätigt der Klub am Montag. Der gebürtige Grazer erreichte mit den Mannheimern den Klassenerhalt in der 3. deutschen Liga. In sechs Spielen holte der 35-Jährige acht Punkte.

Für längere Zeit wirkte es unsicher, ob Glawogger überhaupt bei Mannheim verlängern kann. Denn kurz vor seinem Engagement bei Waldhof unterzeichnete er einen Vertrag als U19-Trainer von Jahn Regensburg (Alle Infos >>>).

"Gezeigt, welche Kraft die Buwe entwickeln können"

Doch nun konnten sich beide Vereine einigen. Der Vertrag mit dem Jahn wurde aufgelöst.

Ganz zur Freude von Glawogger. "Ich danke dem gesamten Verein für das entgegengebrachte Vertrauen. Durch unsere interne Geschlossenheit und die tolle Unterstützung der Fans haben wir in den letzten Spielen gezeigt, welche Kraft die Buwe entwickeln können", wird der Coach im Presse-Statement zitiert.

Diese europäischen Vereine sind bereits fix Meister 2024/25