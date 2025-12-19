Hertha BSC Hertha BSC BSC
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld ARM
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Paul Seguin
  • Stefano Russo
NEWS

Hertha kassiert gegen Bielefeld in letzter Minute den Ausgleich

In einer umkämpften Partie gelingt der Arminia der späte Treffer. Unterdessen schafft auch Paderborn eine Aufholjagd gegen Darmstadt.

Hertha kassiert gegen Bielefeld in letzter Minute den Ausgleich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Hertha BSC geht mit einem bitteren Unentschieden in die Winterpause.

Der Hauptstadtklub spielt am 17. Spieltag der 2. Bundesliga zuhause 1:1 gegen Arminia Bielefeld. Dadurch verliert die Hertha etwas Boden auf die Aufstiegsplätze.

In einer umkämpften Partie erzielt Paul Seguin in der 67. Minute zunächst die Führung für die "Alte Dame". Toni Leistner sieht dann in der 85. Minute die Rote Karte für eine Notbremse.

In Überzahl gelingt den Bielefeldern in letzter Sekunde durch Stefano Russo schließlich noch der Ausgleich. Der Tiroler Florian Micheler stand bei Bielefeld nicht im Kader.

Paderborn holt Zwei-Tore-Rückstand auf

In der anderen Partie am Freitag Abend teilten sich der SC Paderborn und der SV Darmstadt mit einem 2:2 die Punkte.

Dabei ging Darmstadt bereits in der ersten Hälfte durch Treffer von Marco Richter (4.) und Killian Corredor (37.) mit 2:0 in Führung. Doch in der 55. Minute sorgte Mika Baur für den Anschlusstreffer.

Kurz vor Ende traf Sebastian Klaas dann per Elfmeter zum 2:2-Endstand (85.). In der Tabelle liegen beide Teams punktgleich auf den Plätzen drei und vier.

