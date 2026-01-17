Elversberg patzt in Nürnberg und verpasst Tabellenführung

Der 1. FC Nürnberg feiert einen Sieg der Moral!

Der Elf von Miroslav Klose gelingt in der 18. Runde der zweiten deutschen Bundesliga zuhause gegen den SV Elversberg ein 3:2-Erfolg. Für die Gäste ein kleiner Rückschlag im Titelkampf.

Elversberg führt durch Tore von Zimmerschied (39.) und Malanga (65.) zweimal, muss jedoch jeweils durch Justvan (56.) und Scobel (71.) den Ausgleich hinnehmen.

Elversberg scheitert vom Punkt - Scobel sorgt für den Sieg

In Minute 85 hat dann Stange die Chance auf die erneute Führung, der eingewechselte Offensivspieler scheitert aber vom Punkt (85.). Am Ende macht dann auch noch Scobel mit seinem Doppelpack den späten Sieg für Nürnberg perfekt (90.+3).

Elversberg bleibt damit drei Punkte hinter Leader Schalke, die ein Spiel in der Hinterhand haben. Nürnberg liegt durch den siebten Saisonsieg auf Rang acht.

Im Parallelspiel feiert Dynamo Dresden dank Toren von Keller (35.) und Lemmer (49.) einen 2:0-Heimsieg über Greuther Fürth. Auch der Karlsruher SC gewinnt mit 2:0 auswärts bei Preußen Münster. Mann des Spiels ist Wanitzek mit einem Doppelpack (79./87.).