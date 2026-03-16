"Keine Rote Karte" - Muslic über Dzeko-Ausschluss empört

Schalke 04 mit dem österreichischen Trainer Miron Muslic führt auch nach Spieltag 26 die 2. Deutschen Bundesliga an. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz (aktuell drei Punkte) könnte aber größer sein.

Die Mannschaft des Tirolers verspielte eine 2:0-Führung gegen Hannover in den Schlussminuten, ÖFB-Legionär Benedikt Pichler kostete seinen Landsmann in der achten Minute der Nachspielzeit wichtige Punkte (Spielbericht >>>).

Dabei half den Gästen in der Schlussphase die Überzahl, in Minute 52 musste Edin Dzeko aufseiten der Knappen nämlich mit Rot gehen. Unabsichtlich traf der Bosnier Hussein Chakroun mit gestrecktem Bein am Bauch.

Rote Karte führte zu Remis

Cheftrainer Miron Muslic war mit der Entscheidung nicht einverstanden. "Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gibt man hier keine Rote Karte. Kein einziger Hannoveraner reklamiert Rot. Edin sieht den Spieler nicht, er will den Ball herunternehmen und trifft ihn auf Bauchhöhe. Das ist keine Rote Karte", so der Schalke-Coach.

Und weiter: "Der Bruch im Spiel war natürlich da. Wir haben heute Hannover überrollt, dominiert in allen Belangen. Dann kriegst du noch das 2:2 in letzter Minute, das ist extrem bitter."

Schiedsrichter Robin Braun erklärt: "Klar gibt es vielleicht keine Absicht, aber er nimmt ein hohes Risiko. Und bei so einem klaren Treffer ist das für mich am Ende eine Rote Karte."