Gerhard Struber und die Kölner stehen wieder an der Spitze der 2. Deutschen Bundesliga

Bei Abstiegskandidat SSV Ulm gewinnen die Domstädter am 25. Spieltag knapp mit 1:0.

Im Donaustadion erleben die Gastgeber den besseren Start. Schon nach vier Minuten verpasst Ulm per Dreifach-Chance die Führung.

Ex-Sturm-Kicker Gazibegovic leitet die erste gute Möglichkeit per Flanke ein, Kainz verpasst das Tor (7.). Eine weitere Co-Produktion der beiden wird in der 23. gerade noch geklärt. Vier Minuten später verpasst Waldschmidt nach einer Hereingabe des Österreichers das 1:0.

Nach der Pause fehlen den Kölnern die Offensivmomente, mit fortlaufender Dauer übernimmt Ulm auch mehr und mehr die Kontrolle. Beinahe aus dem Nichts gelingt Waldschmidt schließlich das Goldtor. Thielmann bekommt zu viel Platz und legt quer auf Waldschmit ins Zentrum. Letzterer schließt stark ins rechte Eck ab (86.).

Durch den 1:0-Erfolg halten die Kölner bei 44 Punkten und übernehmen vorerst die Führung in der Tabelle. Der HSV kann Köln am Samstagabend (20.30) gegen Düsseldorf noch überholen.

Schalke schmeißt Hertha tiefer gen Abstiegskampf

Im Parallelspiel schlägt der FC Schalke 04 Hertha BSC mit 2:1

Kalas nickt nach einer Ecke zur Führung ein (27.). Ansonsten brillieren die Schalker zwar nicht wirklich, der Hertha fehlen auf der anderen Seite aber zumeist die Ideen.

Das ändert sich prompt nach der Pause. Maza und Cuisance (48.) kommen mit einer Doppelchance zu den ersten Torschüssen der Hausherren. Kurz darauf fällt der Ausgleich. Reese vollendet nach einem Steckpass aus spitzem Winkel (51.).

Nur zwei Minuten später gibt es Elfmeter für Schalke. Maza foult Ba, Karamann verwandelt ins rechte Eck (55.).

Kuriosum bleibt unbestraft

Zu Beginn der Schlussphase kommt es zu einer Seltenheit. Denn nachdem Leistner zurück zu seinem Torhüter Ernst zurückpasst, nimmt dieser den Ball einfach in die Hand. Es gibt einen indirekten Freistoß - von der Fünferkante. Karamann scheitert allerdings an der Acht-Mann-Mauer, die an der Torlinie steht. Letztendlich blockt Zeefuik (81.).

Schon davor lässt die Hertha die ein oder andere Top-Chancen liegen. Doch allen voran in der Schlussphase vergibt man einige Sitzer - unter anderem durch Wollschläger (84.) Winkler (87.).

Deshalb bleibt es am Ende beim 2:1 für Schalke, wodurch der Vorsprung der Hertha auf den Relegationsplatz bei vier Punkten bleibt. Der 16., Braunschweig, hat noch ein Spiel weniger.

Die SpVgg Fürth und der 1. FC Magdeburg trennen sich mit 1:1. Futkeu (17.) und Atik (20.) treffen schon recht zeitig. Mit dem Remis bleiben die Magdeburger vor Köln auf Platz drei.

