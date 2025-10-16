ÖFB-Legionär droht deutlich längere Verletzungspause

Benedikt Pichler wird Hannover 96 wohl noch länger fehlen.

Der 28-jährige Österreicher hat sich im Spiel gegen Dynamo Dresden einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Laut einem Bericht der "Bild" soll darüber hinaus auch der Meniskus Schaden genommen haben.

Wie lange der Österreicher genau ausfallen wird, ist unklar. Mit einer schnellen Rückkehr auf den Platz ist aber nicht zu rechnen.

Titz: "Man weiß nie, ob es noch einmal zu Rückschlägen kommt"

Dem Bericht zufolge wird der 28-Jährige konservativ behandelt, derzeit kann er nicht einmal das Lauftraining absolvieren. Mit einer Rückkehr in den Spieltagskader ist frühestens nach der Länderspielpause Mitte November zu rechnen. Damit wird der gebürtige Salzburger zumindest vier weitere Partien verpassen.

"Er ist grundsätzlich in einem guten Verlauf", meint Trainer Christian Titz, der jedoch sofort betont: "Das wird noch dauern. Wenn er jetzt das erste Mal wieder im läuferischen Bereich arbeiten kann, dann braucht es auch noch eine gewisse Zeit, bis er wieder fit für die Spiele ist. Man weiß nie, ob es im Verlauf noch einmal zu Rückschlägen kommt, aber ich glaube schon, dass er vor der Winterpause zurückkehren könnte."