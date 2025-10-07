Suche
    So sieht Schiemers neue Aufgabe bei Schalke 04 aus

    "Franky" Schiemer fungiert künftig als externer Berater beim deutschen Zweitligisten Schalke 04.

    So sieht Schiemers neue Aufgabe bei Schalke 04 aus Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Franz Schiemer geht in Gelsenkirchen einem neuen Job nach. Der Österreicher ist als externer Berater bei Schalke 04 tätig, wie S04-Trainer Miron Muslic vor einigen Tagen bereits im Gespräch mit 90minuten bestätigte >>>

    "Er ist nicht immer hier und steht im laufenden Trainingsbetrieb auch nicht täglich auf dem Platz. Wir werden aber in Absprache gemeinsam die Tage und Momente wählen, damit wir eben auch die Schwerpunkte setzen können", erklärt Landsmann und Cheftrainer Miron Muslic gegenüber "Ruhr24".

    Muslic kennt Schiemer aus Ried

    Schiemer holte Muslic einst in die Akademie der SV Ried, ermöglichte ihm so ein Sprungbrett in die Profitrainerlaufbahn.

    "Er ist, wenn er da ist, natürlich aktiv in der Trainingsgestaltung und auch in der Trainingsumsetzung und sonst sind wir auch tagtäglich im Austausch, was die Analyse betrifft, was die eigene Analyse betrifft, was aber auch die Vorbereitung auf das nächste Spiel betrifft. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir Frankie für uns gewonnen haben", freut sich Muslic auf einen alten Weggefährten.

    Schiemer ist seit Mai 2024 Co-Trainer des kanadischen Nationalteams unter Jesse Marsch. Davor arbeitete er unter anderem als Berater der Wiener Austria und von Leeds United. Als Co-Trainer war er bei Leeds United, Red Bull Salzburg und dem FC Liefering tätig.

    Muslic über Schalke:

