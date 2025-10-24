Schalke 04 Schalke 04 SCH SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 D98
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Moussa Sylla
NEWS

Serie ausgebaut: Muslics Schalke holt fünften Sieg en suite

Die "Knappen" sind auch vom SV Darmstadt nicht zu bezwingen und schüren dadurch weiter die Hoffnungen auf eine Bundesliga-Rückkehr.

Der FC Schalke 04 reitet weiter auf der Erfolgswelle!

In der zehnten Runde der 2. Bundesliga gewinnen die "Knappen" zuhause gegen den SV Darmstadt mit 1:0. In einer umkämpften Partie erzielt Moussa Sylla bereits früh den entscheidenden Treffer des Tages für die Elf von Miron Muslic (9.).

Verdiente Schalker Führung in Durchgang eins

Die Gastgeber starten druckvoll in die Begegnung. Nachdem Moussa Sylla bereits in der siebten Minute erstmals den Darmstädter Schlussmann prüft, macht er es nur zwei Minuten später besser: Nach Zuspiel von Soufiane El-Faouzi trifft der Angreifer zur frühen 1:0-Führung (9.).

Auch in der Folge bleibt die Muslic-Elf das gefährlichere Team und erarbeitet sich über Standards und schnelle Vorstöße weitere Möglichkeiten. Florian Kohfeldts Mannschaft verzeichnet zwar mehr Ballbesitz, findet aber gegen die gut organisierte Schalker Abwehr keine Lücken. Die Gäste laufen sich wiederholt in der Abseitsfalle fest, weshalb es mit einer verdienten Führung für die Hausherren in die Kabinen geht.

S04 hält den Laden dicht

Nach dem Seitenwechsel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Darmstadt kontrolliert den Ball, doch die Defensive der "Königsblauen" steht kompakt und lässt kaum Nennenswertes zu. Schalke bleibt durch Konter gefährlich, kann den Vorsprung aber nicht ausbauen.

Gästecoach Kohfeldt versucht nach gut einer Stunde mit mehreren Wechseln, neue Impulse zu setzen, doch seine Truppe beißt sich an der Schalker Abwehr weiterhin die Zähne aus.

Die größte Chance der Darmstädter auf den Ausgleich wird in der 76. Minute zunichtegemacht, als ein Treffer nach Überprüfung durch den Videoassistenten wegen einer Abseitsstellung aberkannt wird. In einer von Fouls und Unterbrechungen geprägten Schlussphase verwaltet die Heimmannschaft den knappen Vorsprung souverän.

Mit diesem hart erkämpften Arbeitssieg untermauert Schalke 04 seine Aufstiegsambitionen und belohnt sich mit dem Sprung an die Tabellenspitze. Für Darmstadt 98 bedeutet die Niederlage in Gelsenkirchen hingegen einen Dämpfer im Rennen um die vorderen Plätze.

Nächste klare Niederlage für Fürth

Im zweiten Spiel des Abends fährt der Karlsruher SC einen klaren 4:1-Erfolg gegen Greuther Fürth ein.

Schleusener bringt den KSC schon nach drei Minuten in Front. Egloff legt noch vor der Pause nach (34.). Der Treffer von Wanitzek in der Schlussphase (80.) raubt Fürth endgültig die Hoffnung. Hrgote gelingt noch der Ehrentreffer (90.), ehe Wanitzek mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzt (90.+5).

Damit kassiert Fürth nach dem 0:6-Debakel gegen Elversberg die nächste bittere Pleite, liegt mit zehn Punkten aber noch vor der Abstiegszone. Der KSC bleibt durch den Sieg weiter in der Nähe der Spitze.

