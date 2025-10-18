NEWS

Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

Zumindest bis zum Spiel von Elversberg am Sonntag führt S04 die Tabelle an.

Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Schalke 04 ist Tabellenführer der 2. deutschen Bundesliga!

Mit zwei Punkten Vorsprung liegen die Gelsenkirchener vor Elversberg, das am Sonntag mit einem Sieg aber wieder vorbeiziehen kann.

Trotzdem können die Schalke-Fans diese Momentaufnahme genießen - auch Cheftrainer Miron Muslic stand die Freude nach dem 3:0 über Hannover ins Gesicht geschrieben.

Neue Serien, neue Superlative

Das lag im Falle des österreichischen Coaches weniger an der Tabellenführung. "Ich weiß, dass wir performen, dass die Tabelle etwas hergibt. Aber das ist mir komplett egal", sagt er am "Sky"-Mikro.

Dem Ex-Rieder geht es mehr um die Entwicklung. In den ersten neun Liga-Spielen kassierte Schalke nur fünf Gegentore, was zuletzt 1972/72 in der Bundesliga gelang.

Außerdem spielte "Königsblau" schon zum vierten Mal zu null. Für Muslic ist all das nur eine "Bestätigung, dass wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen".

"Die Mannschaft ist gnadenlos, nutzt mich komplett aus"

Das Mantra "Defend until the end - das haben wir im Blut", betont der S04-Trainer, der mit allen Phasen des Spiels gegen den Titelanwärter sehr zufrieden war: "Du musst einmal so spielen, wie wir gespielt haben gegen Hannover."

Zudem gibt's eine Belohnung für die Mannschaft. In der Vorbereitung verkündete Muslic, dass die Mannschaft bei einem Zu-Null-Auswärtssieg einen Tag freibekommt.

Daran hält er sich weiterhin: "Die Mannschaft ist gnadenlos, die nutzt mich komplett aus. Aber gegebenes Wort ist gegebenes Wort", meint Muslic am Ende schmunzelnd.

Die 10 besten Trainer Österreichs des 21. Jahrhunderts

Honorable Mention
#10 - Karl Daxbacher - 71 Punkte

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

Vierter Sieg in Folge! Muslics Schalker vorerst Tabellenführer

International
7
Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Doekhi-Doppelpack: Union bezwingt Gladbach

Deutsche Bundesliga
2
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin

Deutsche Bundesliga
Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Deutsche Bundesliga
4
Liverpool empfängt ManUnited: Duell zweier Sorgenkinder

Liverpool empfängt ManUnited: Duell zweier Sorgenkinder

Premier League
2
Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

International
8
Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Bundesliga heute: WAC - SV Ried

Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Hannover 96 Miron Muslic