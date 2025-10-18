Muslic genießt den Moment mit Schalke: "Nur eine Bestätigung"

Der FC Schalke 04 ist Tabellenführer der 2. deutschen Bundesliga!

Mit zwei Punkten Vorsprung liegen die Gelsenkirchener vor Elversberg, das am Sonntag mit einem Sieg aber wieder vorbeiziehen kann.

Trotzdem können die Schalke-Fans diese Momentaufnahme genießen - auch Cheftrainer Miron Muslic stand die Freude nach dem 3:0 über Hannover ins Gesicht geschrieben.

Neue Serien, neue Superlative

Das lag im Falle des österreichischen Coaches weniger an der Tabellenführung. "Ich weiß, dass wir performen, dass die Tabelle etwas hergibt. Aber das ist mir komplett egal", sagt er am "Sky"-Mikro.

Dem Ex-Rieder geht es mehr um die Entwicklung. In den ersten neun Liga-Spielen kassierte Schalke nur fünf Gegentore, was zuletzt 1972/72 in der Bundesliga gelang.

Außerdem spielte "Königsblau" schon zum vierten Mal zu null. Für Muslic ist all das nur eine "Bestätigung, dass wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen".

"Die Mannschaft ist gnadenlos, nutzt mich komplett aus"

Das Mantra "Defend until the end - das haben wir im Blut", betont der S04-Trainer, der mit allen Phasen des Spiels gegen den Titelanwärter sehr zufrieden war: "Du musst einmal so spielen, wie wir gespielt haben gegen Hannover."

Zudem gibt's eine Belohnung für die Mannschaft. In der Vorbereitung verkündete Muslic, dass die Mannschaft bei einem Zu-Null-Auswärtssieg einen Tag freibekommt.

Daran hält er sich weiterhin: "Die Mannschaft ist gnadenlos, die nutzt mich komplett aus. Aber gegebenes Wort ist gegebenes Wort", meint Muslic am Ende schmunzelnd.