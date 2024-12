HSV nach klarem Heimsieg über Fürth erneut im Spitzenfeld

Klarer Heimsieg für den Hamburger SV!

Die Norddeutschen gewinnen gegen die SpVgg Greuther Fürth, für die ÖFB-Legionär Marlon Mustapha bis zur Pause im Einsatz ist, in der 17. Runde der 2. Deutschen Bundesliga verdient und ungefährdet mit 5:0 und setzen sich auf Zwischenrang zwei der Tabelle.

Schon im ersten Abschnitt können die Gastgeber für klare Verhältnisse sorgen und durch Treffer von Hadžikadunić (1.), Selke (11.) und Karabec (13.) früh den 3:0-Pausenstand herstellen.

In der zweiten Halbzeit legt der Ex-Bundesliga-Dino nach und erhöht durch den zweiten Treffer von Selke zunächst auf 4:0 (59.). Das 5:0 durch Stange in Minute 76 besiegelt den klaren Sieg des HSV, der nun mit 28 Zählern mit einem Punkt Rückstand hinter dem KSC auf Rang zwei liegt. Fürth ist 13.

KSC vorübergehender Leader

Der eben erwähnte KSC setzt sich auswärts beim SC Paderborn knapp mit 2:1 durch und lacht vorübergehend von der Tabellenspitze.

Die Partie beginnt für die Gäste dabei nach Maß, Treffer von Jung (16.) und Zivzivadze (35.) bringen den KSC mit 2:0 in Front. Obermair verkürzt für die Gastgeber kurz vor der Pause auf 2:1 (45.).

Im zweiten Durchgang gleicht Paderborn vermeintlich aus. Der Treffer von Platte in Minute 84 wird jedoch aufgrund einer Abseitsstellung vom Schiedsrichter mithilfe des VAR aberkannt. So bleibt es beim 2:1-Auswärtssieg für den KSC, der nun an der Spitze steht, Paderborn rutscht auf Rang sechs ab.

Keine Tore bei Preußen Münster gegen Ulm

In einem weiteren Duell des Nachmittags teilen sich Preußen Münster und der SSV Ulm mit einem 0:0 die Punkte.

Die Gäste aus Bayern haben dabei zwar mehr vom Spiel und weisen die klareren Torchancen auf. Am Ende reicht es jedoch nicht für einen Treffer.

So bleibt es bei einem torlosen Remis, durch das keiner Mannschaft wirklich geholfen ist, denn während Preußen Münster auf Rang 15 rangiert, ist Ulm knapp dahinter auf Relegationsplatz 16 zu finden.

