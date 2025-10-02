Hecking-Nachfolger: Bochum hat einen neuen Trainer

Der VfL Bochum hat einen Nachfolger für den jüngst entlassenen Dieter Hecking gefunden!

Wie der kriselnde deutsche Zweitligist am Donnerstagabend mitteilt, wird Uwe Rösler der neue Cheftrainer. Der 56-jährige Deutsche unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027.

"Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert", wird Geschäftsführer Ilja Kaenzig zitiert.

Der Bundesliga-Absteiger steckt aktuell tief in der Krise. Mit sechs Niederlagen aus den ersten sieben Spielen liegen die Bochumer auf dem vorletzten Platz. Neben Trainer Dieter Hecking musste auch Geschäftsführer Sport Dirk Dufner seinen Hut nehmen (Hier nachlesen >>>).

Mit Rösler steht nun künftig erneut ein erfahrener Trainer an die Seitenlinie des VfL. Der Deutsche war bis Sommer bei Aarhus GF unter Vertrag. Zuvor trainierte er unter anderem Fortuna Düsseldorf, Malmö FF und auf der Insel Fleetwood Town, Leeds United, Wigan Athletic, sowie den FC Brentford.

