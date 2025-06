Der 1. FC Köln hat einen neuen Trainer!

Der "Effzeh" wird in der kommenden Bundesliga-Saison vom vormaligen Paderborn-Coach Lukas Kwasniok betreut.

Dies gab der Klub am Freitag bekannt. Damit tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Gerhard Struber und Kurzzeit-Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel an. Kwasniok unterschreibt in Köln bis Sommer 2028.

Köln statt Karriere-Pause

"In den ausführlichen und intensiven Gesprächen mit Lukas hat sich für uns der Eindruck gefestigt, dass er mit seiner Persönlichkeit, seiner Überzeugung und seiner Herangehensweise sehr gut zum 1. FC Köln und zum Standort Köln passt", so Neo-Sportdirektor Thomas Kessler. Kwasniok solle den "Effzeh" in der Bundesliga "weiterentwickeln und nachhaltig stabilisieren".

In der Presse-Mitteilung seines neuen Arbeitgebers erklärt der 43-Jährige, dass er mit dem Gedanken gespielt habe "vielleicht auch eine Pause einzulegen". Als sich Kessler bei ihm gemeldet habe, "war mir aber sofort klar: Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in Köln zu arbeiten, dann will ich es unbedingt machen". Der FC sei für ihn ein "Wahnsinns-Klub und eine riesige Chance".

Zuvor war Kwasniok beim Kölner Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn engagiert, da er dort noch über einen gültigen Vertrag verfügte, muss Köln laut "Sky" eine Ablöse bezahlen.