    Fix! Düsseldorf wirft Thioune raus und stellt Nachfolger vor

    Der ambitionierte deutsche Zweitligist hat den Saisonstart verpatzt, jetzt gibt es eine Trainerrochade.

    Daniel Thioune ist nicht mehr Trainer von Fortuna Düsseldorf! 

    Der deutsche Zweitligist hat den 51-Jährigen nach dem schwachen Saisonstart mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Sein Nachfolger ist Markus Anfang. Das teilte der Klub am Montagmittag offiziell mit.

    Spätestens nach der 2:3-Niederlage gegen den ebenfalls kriselnden 1. FC Nürnberg war bei der Fortuna die Stimmung im Keller.

    Während bei Nürnberg dadurch wohl Ex-Altach-Coach Miroslav Klose seinen Job vorerst gerettet hat, geht es nun Düsseldorf-Coach Daniel Thioune an den Kragen. Der 51-Jährige war seit Februar 2022 Trainer des deutschen Zweitligisten, in der laufenden Saison liegt er mit der ambitionierten Fortuna aber nur auf Rang 13.

    Nachfolger bringt viel Erfahrung mit

    Sein Nachfolger ist nun Anfang. Der 51-Jährige war zuletzt bis April Trainer beim Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern. Zuvor coachte er unter anderem Werder Bremen, den 1. FC Köln und Darmstadt 98.

    "Mit Markus Anfang haben wir uns für einen exzellenten Kenner der 2. Bundesliga entschieden, der bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann. An dieser Stelle möchten wir Daniel Thioune für die geleistete Arbeit ausdrücklich danken. Er hat den Verein im Februar 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und 2024 an die Schwelle zur Bundesliga sowie in das Halbfinale des DFB-Pokals geführt. Zudem zeigte er sich als ein hervorragender Botschafter des Vereins. Er ist bei der Fortuna jederzeit willkommen", sagt Sportvorstand Klaus Allofs.

