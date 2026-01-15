Ilzers TSG in der Champions League? "Das muss unser Ziel sein"

Die TSG 1899 Hoffenheim schwebt zurzeit auf Wolke sieben.

In der Tabelle sprang die Mannschaft von Christian Ilzer auf Platz fünf, obendrein gewann der Klub die letzten fünf Heimspiele.

Gegen Borussia Mönchengladbach gelang nun der bislang höchste Saisonsieg - vor allem dank eines Spielers: Andrej Kramaric. Die TSG-Ikone schnürte noch vor der Pause einen Hattrick beim 5:1-Erfolg.

Kramaric hat ein Ziel

Nach dem Spiel verriet Kramaric am "DAZN"-Mikro, dass er von seinem Hattrick im Vorfeld geträumt hatte. Aber nicht nur das, der Stürmer träumt auch von der Königsklasse: "Ich habe geträumt und ich träume noch immer. Wir haben viel Potenzial, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, das muss unser Ziel sein. Wir verdienen das."

Unter Ilzer arbeitet die Mannschaft jeden Tag hart, zudem habe Hoffenheim "unglaublich gute Spieler". Deshalb "müssen wir bis zum Ende alles geben."

"Werde nicht schlafen"

Der 34-Jährige gab sich im Interview nicht nur offen, sondern gab auch zu: "Ich bin sehr emotional und finde, es war ein Wahnsinns-Hattrick - besonders das dritte Tor. Im Training habe ich schon öfter so getroffen, aber nie im Spiel - deswegen werde ich nicht schlafen."

Kramarics dritter Treffer viel kurz vor der Pause, als der Kroate den Keeper aus spitzem Winkel wunderbar überlupfte.