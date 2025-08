Aufsteiger Bielefeld fertigt dezimiertes Düsseldorf ab

Am ersten Spieltag der 2. Bundesliga feiert Arminia Bielefeld einen klaren 5:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf.

Nach der Düsseldorfer Führung durch Cedric Itten (35.) kippt die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Tim Oberdorf (44.) und dem postwendenden Ausgleich durch Noah Sarenren Bazee (45.) noch vor der Pause. In Hälfte zwei zeiht die Arminia durch Treffer von Kania (54.), Felix (75.), Grodowski (78.) und Schreck (90.+7) auf und davon.

Durch den Kantersieg setzt sich die Elf von Michel Kniat an die Tabellenspitze, während die Fortuna den Saisonstart auf dem letzten Platz verdauen muss.

Itten eröffnet den Torreigen

In der SchücoArena entwickelt sich zunächst eine ausgeglichene erste Halbzeit, die erst in der Schlussphase an Fahrt aufnimmt. Die Thioune-Truppe geht in Führung: Nachdem Christian Rasmussen mit einem Schuss noch an der Latte scheitert (33.), legt er kurz darauf für Cedric Itten auf, der zum 0:1 einschiebt (35.).

Der Wendepunkt der Partie folgt kurz vor dem Pausenpfiff, als Verteidiger Tim Oberdorf nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz muss (44.). Bielefeld nutzt die Überzahl umgehend aus und kommt durch Noah Sarenren Bazee, nach Zuspiel von Mael Corboz, zum 1:1-Ausgleich (45.).

Fortuna bricht auseinander

Nach dem Seitenwechsel dominiert die Heimmannschaft das Geschehen und drängt die dezimierten Gäste tief in die eigene Hälfte. Die Überlegenheit spiegelt sich bald auch im Ergebnis wider: Der zur Halbzeit eingewechselte Julian Kania bringt die Arminia per Elfmeter in Führung (54.).

Danach bricht die Fortuna auseinander. Der ebenfalls eingewechselte Joel Felix erhöht nach einer Flanke von Tim Handwerker per Kopf auf 3:1 (75.), nur drei Minuten später stellt Joel Grodowski auf 4:1 (78.). Den Schlusspunkt setzt mit Sam Schreck ein weiterer Joker, der in der Nachspielzeit den 5:1-Endstand fixiert (90.+7.).

Mit diesem Kantersieg zum Auftakt setzt Arminia Bielefeld ein erstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Während die Arminen aufgrund des klaren Erfolgs von der Tabellenspitze grüßen, steht Fortuna Düsseldorf nach einem völlig gebrauchten Abend und der herben Niederlage ein schwieriger Saisonstart bevor.