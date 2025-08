In der 2. deutschen Bundesliga rollt der Ball wieder: Nachdem Schalke 04 am Freitagabend gegen Hertha BSC (zum Spielbericht >>>) vorgelegt hat, standen heute um 13 Uhr vier weitere Partien auf dem Programm.

Mit dabei waren unter anderem die österreichischen Legionäre: Elversberg-Schlussmann Nicolas Kristof, Karlsruhes Christoph Kobald und Kiel-Neuzugang Stefan Schwab. Für den Ex-Rapidler war es das erste Pflichtspiel im Trikot seines neuen Klubs.

Kiel früh in Rückstand

Im Auswärtsspiel gegen Paderborn müssen sich Stefan Schwab & Co. 1:2 geschlagen geben.

Kiel gerät in der 29. Minute in Rückstand – Hoffmeier trifft für die Hausherren mit einem sehenswerten Weitschuss zur Führung.

Die erste nennenswerte Offensivaktion der Kieler verzeichnet Bernhardsson in der 41. Minute. Auch im weiteren Spielverlauf bleibt Kiel offensiv weitgehend harmlos. Schwab wird in der 56. Minute ausgewechselt.

Kiel drängt anschließend auf den Ausgleich und der fällt in der Schlussphase auch noch: Nach einem Freistoß erzielt Gigovic den späten Ausgleich in der 85. Minute.

Doch Paderborn hat in der Nachspielzeit noch eine Antwort parat: In der 9. Minute der Draufgabe erzielt Bilbija den späten Siegtreffer für die Paderborner.

Darmstadt mit Traumstart in die neue Saison

Darmstadt erwischt beim 4:1 gegen Bochum einen Traumstart und geht bereits in der 5. Minute durch einen satten Schuss von Isac Lindberg in Führung. In der Folge verhindert Bochum-Schlussmann Timo Horn mit mehreren starken Paraden einen höheren Rückstand.

Das Spiel entwickelt sich zunehmend zu einem offenen Schlagabtausch – auf der Gegenseite muss Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen retten.

Kurz darauf fällt aber der verdiente Ausgleich für Bochum: Nach einem Stellungsfehler von Pfeifer taucht Moritz Broschinski frei vor dem Tor auf und schiebt den Ball abgeklärt an Schuhen vorbei – 1:1.

Doch Darmstadt hat die passende Antwort parat: Zunächst scheitert Hornby mit einem Kopfball an der Stange, doch der Abpraller landet direkt vor den Füßen von Lindberg, der eiskalt zum 2:1 einschiebt.

Gleich nach der Pause macht Lindberg dort weiter, wo er aufgehört hat. Der Stürmer macht seinen Hattrick nach einem Eckball perfekt und erhöht die Führung für die "Lilien". Abwehrhüne Vukotic sorgt in der 57. Minute für die endültige Entscheidung.

Karlsruhe mit Zittersieg

Karlsruhe jubelt über einen späten 3:2-Sieg gegen Münster.

Der KSC erwischt einen idealen Start und geht nach einem Eckball früh in Führung: Marvin Wanitzek verlängert am ersten Pfosten, und Ben Farhat muss am zweiten nur noch den Fuß hinhalten.

Anschließend bleiben die Gäste spielbestimmend – und werden belohnt. In seinem 200. Pflichtspiel für den KSC trifft Wanitzek diesmal selbst zum 2:0, nachdem ihn Ben Farhat mustergültig bedient.

Doch Münster meldet sich zurück: In der 31. Minute verkürzt Amenyido nach einem starken Solo auf 1:2. Ab der 63. muss Münster aber zu Zehnt weiterspielen, Koulis zieht die Notbremse und kassiert dafür Rot.

Doch in Unterzahl gibt sich Münster nicht auf und erzielt durch Lars Lokotsch den Ausgleich (80.).

Karlsruhe schlägt jedoch noch zurück und trifft in der 89. Minute durch Egloff zum Sieg.

Elversberg gewinnt spät

In einem temporeichen Spiel zwischen Nürnberg und Elversberg geht der Aufsteiger mit 1:0 als Sieger vom Feld.

Die ersten 45 Minuten gehören klar den Gastgebern aus Elversberg, die deutlich mehr Ballbesitz verzeichnen. Die Nürnberger unter Trainer Miro Klose stehen defensiv jedoch kompakt und lassen zunächst wenig zu.

Die beste Chance hat Petkov nach einem Konter in der 67. Minute. Im Laufe der zweiten Halbzeit kommen die Nürnberger aber immer besser in die Partie.

Doch das Tor fällt auf der Gegenseite: Nach einem Eckball trifft Rohr per Kopf (90.). Nürnberg trifft nach einem Freistoß noch die Latte (90.+7)

Die teuersten deutschen Fußballer jemals